Girano insistentemente delle notizie in rete per quanto concerne il Fisco e le varie evasioni fiscali. Infatti, continuano ad essere davvero numerosi gli evasori cronici e il Fisco a tal proposito continua a monitorare la situazione di tutti i contribuenti con un conto corrente aperto. Questo in modo tale da poter diminuire sensibilmente quella che è l’evasione fiscale che da molto tempo per l’Italia è un argomento molto negativo.

Il Fisco sembra aver deciso di avviare una nuova pratica verso tutti coloro che cercano costantemente di evitare il pagamento delle tasse. In cosa consiste? Congelare definitivamente i loro conti correnti. Questa è una procedura che risulta strettamente necessaria per combattere gli evasori prima di sottoporli ad un pignoramento forzato del conto corrente.

Fisco: le tasse non pagate potrebbero mettervi in seri guai

Gli utenti sono stati avvisati, anche tramite le varie notizie che stanno circolando in rete, circa la nuova procedura, anche perché il Fisco può procedere tranquillamente verso il pignoramento del conto corrente. Tuttavia, prima di trarre delle conclusione, è cosa buona e giusta accertarsi di quale sito stiamo prendendo in considerazione. Questo perché molti siti non scrivono che il debitore sarà avvisato prima che questa pratica venga avviata definitivamente.

Infatti, l’ente è obbligato ad avvisare l’evasore con una notifica o raccomandata. Lo stesso avrà ben sessanta giorni per trovare una soluzione valida per poter estinguere il debito una volta per tutta. Dunque, il pignoramento forzato del conto corrente da parte del Fisco avviene solo se il debitore dopo i sessanta giorni continua a non pagare. Verranno prelevati in maniera forzosa la somma di denaro necessario dal conto con una aggiunta di interessi importante. Quindi, è meglio evitare questo tipo di situazioni.