Expert, per mezzo dell’ultimo volantino Back To School (attivo fino al 30 agosto 2020), promette grandissimi sconti e prezzi in forte ribasso a tutti gli utenti che vorranno approfittarne recandosi in negozio o sul sito ufficiale.

La caratteristica principale della corrente campagna promozionale è sicuramente l’ampia disponibilità sul territorio, gli utenti vi possono accedere in ogni punto vendita in Italia, nonché direttamente online, acquistando dal divano di casa propria. In questo secondo caso sarà necessario mettere in conto anche le eventuali spese di spedizione, sempre da aggiungere al prezzo che vedete mostrato direttamente a schermo.

I codici sconto Amazon e tutte le nuove offerte speciali attendono gli utenti sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

Volantino Expert: il risparmio è sempre dietro l’angolo

Il risparmio è dietro l’angolo con le offerte del volantino Expert, gli utenti possono infatti decidere di acquistare un incredibile Samsung Galaxy S20, uno dei modelli più discussi e richiesti di tutto il 2020, spendendo comunque soli 699 euro per la versione completamente sbrandizzata.

Il prezzo non cambia molto per coloro che invece vorranno puntare alla versione base degli ultimi Apple iPhone 11, in vendita a 749 euro, mentre per il modello Pro saranno necessari 1049 euro. Sempre tornando verso il sistema operativo Android, ricordiamo la presenza di tantissimi altri prodotti dall’alto interesse, quali sono Samsung Galaxy Note 10 Lite, Motorola Moto E6, Samsung Galaxy A41 o Huawei P40 Lite E.

Il volantino Expert lo potete sfogliare nel dettaglio direttamente nel nostro articolo, ricordatevi che gli acquisti saranno effettuabili sia in negozio che online sul sito ufficiale dell’azienda.