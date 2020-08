Esselunga si sbarazza letteralmente della concorrenza di MediaWorld e di Unieuro con il lancio di una promozione assolutamente interessante, attivata esclusivamente su un singolo modello di tecnologia, ma ugualmente in grado di attirare l’attenzione dei consumatori.

Mentre tutti possono ancora richiedere lo Huawei P40 Lite ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima, segnaliamo la disponibilità, fino al 2 settembre 2020, del Google Nest Hub in fortissimo sconto. A conti fatti parliamo di una offerta tech dal retrogusto davvero incredibile, l’acquisto potrà essere completato, salvo esaurimento anticipato delle scorte, solamente nei punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale o altrove in Italia.

Esselunga: il volantino fa faville

Il volantino Esselunga racchiude il proprio essere in un unico prodotto, riuscendo ugualmente a soddisfare pienamente le richieste e le necessità della community. Il Google Nest Hub è il compagno ideale per l’utente che vuole controllare la propria casa con la voce, o con un semplice tocco del display.

Dotato di un ampio pannello completamente touchscreen da 7 pollici (utile proprio per mostrare foto e video), il terminale integra anche speaker per ascoltare la musica, nonché un microfono proprio per ascoltare gli ordini impartiti dall’utente. La connessione alla rete avverrà tramite il solito WiFi, considerando comunque la presenza del bluetooth per collegarvi direttamente un device dal quale trasmettere ad esempio un brano.

Il prezzo finale di acquisto è davvero molto interessante, solo 59 euro, ma vi conviene affrettare la scelta, le scorte disponibili in negozio sono limitate.