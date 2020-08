Carrefour accoglie all’interno del proprio volantino una lunghissima serie di offerte con le quali gli utenti possono scoprire alcuni dei prezzi più bassi del momento, riuscendo nel contempo a risparmiare moltissimo su ogni acquisto effettuato.

Tutti coloro che vogliono godere dei prezzi elencati nell’articolo devono sapere che gli sconti sono attivi solamente nei punti vendita, in nessun modo sarà possibile accedervi online o altrove sul territorio nazionale. Ogni singolo prodotto presenta naturalmente garanzia legale della durata di 24 mesi, ed è in versione completamente sbrandizzata.

Volantino Carrefour: risparmiare è alla portata di tutti

Lo smartphone più interessante di tutta la campagna promozionale Carrefour è sicuramente l’Apple iPhone SE 2020, un modello appartenente alla fascia media del mercato della telefonia mobile, in vendita a 499 euro. Rappresenta sicuramente una delle prime volte in cui un terminale di casa Apple è maggiormente alla portata degli utenti che vogliono spendere poco sull’acquisto di un nuovo smartphone, godendo anche di prestazioni più che interessanti.

Le alternative appartenenti invece al mondo Android sono rappresentate da dispositivi il cui prezzo non supera i 379 euro, di conseguenza sono modelli del calibro di Xiaomi Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A71, Xiaomi Redmi 8A, Samsung Galaxy A20e o similari.

Il volantino Carrefour è indiscutibilmente una delle soluzioni più interessanti in assoluto di questo fine Agosto 2020, per questo motivo raccomandiamo caldamente di visionare le due pagine inserite direttamente nel nostro articolo (apritele per l’alta definizione).