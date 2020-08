La sicurezza è uno dei fattori più importanti dei nostri telefoni. Gli sviluppatori devono costantemente lavorare su aspetti relativi a nuove funzioni, grafica, senza mai perdere di vista quelli relativi a vulnerabilità da trovare e sistemare.

Molto lo può fare anche l’utente che si trova alle prese con lo smartphone. Con pochi e semplici accorgimenti è possibile rendere il proprio smartphone un dispositivo decisamente più sicuro. Un aspetto necessario a causa della creazione continua di nuove applicazioni in grado di minare la sicurezza del nostro dispositivo.

Ecco le ultime app trovate che non dovete assolutamente avere sul vostro smartphone.

Le app da eliminare immediatamente dal vostro dispositivo

Le app malware presenti sul Play Store sono molte, e spesso decisamente difficili da individuare. Il nuovo standard riguarda applicazioni Fleeceware, che tentano di truffare l’utente addebitando costi di abbonamento non previsti e nascosti.

I ricercatori di Sophos, un’azienda di sicurezza informatica inglese, ha trovato nuove app a rischio che gli utenti dovrebbero evitare in tutti i modi. Eccole in questa lista:

com.photoconverter.fileconverter.jpegconverter

com.fortunemirror

com.itools.prankcallfreelite

com.isocial.fakechat

com.old.me

com.myreplica.celebritylikeme.pro

om.nineteen.pokeradar

com.pokemongo.ivgocalculator

com.hy.gscanner

com.smartsearch.imagessearch

com.emmcs.wallpapper

com.recoverydeleted.recoveryphoto.photobackup

com.screenrecorder.gamerecorder.screenrecording

com.photogridmixer.instagrid

com.compressvideo.videoextractor

com.wallpaper.work.application

com.gametris.wallpaper.application

com.tell.shortvideo

com.csxykk.fontmoji

com.video.magician

com.el2020xstar.xstar

com.dev.palmistryastrology

com.dev.furturescope

Un aspetto fondamentale per la sicurezza del vostro smartphone è quello di non scaricare per nessun motivo applicazioni non verificate. Inoltre, prima del download dal Play Store assicuratevi di dare un’occhiata alle recensioni. Non sempre sono vere e verificate, ma in alcuni casi potrebbero mettervi in guardia dai rischi di una particolare applicazione.

Nel momento in cui scaricate un’applicazione fate anche particolare attenzione ai permessi che fornite. Spesso è lo stesso utente a concedere permessi di tutti i tipi lasciando fare all’applicazione ciò che vuole all’interno del nostro dispositivo.