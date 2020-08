In periodo di vacanze sono tanti gli utenti che cercano di trovare soluzioni interessanti per il proprio smartphone. Ovviamente Android, sistema operativo più utilizzato in assoluto in giro per il mondo, permette di avere davvero qualsiasi cosa anche dal punto di vista dei contenuti. Per quanto riguarda invece la stabilità e le performance non si può davvero dire nulla: si tratta del sistema operativo mobile più versatile in assoluto anche secondo il pubblico.

Erano tante le persone che prima credevano che Android non fosse all’altezza della concorrenza, ma ad oggi parlano chiaramente i numeri con il robottino verde che si piazza davanti anche a Windows e il suo Microsoft. Sono oltre 2 miliardi gli utenti legati alla piattaforma di Google, i quali possono basarsi anche su una grande risorsa come il Play Store. Questo riesce a comprendere al suo interno tutti i tipi di contenuti, che siano gratuiti o a pagamento. Inoltre spesso ci sono delle offerte che non potete non valutare, visto che diversi giochi e applicazioni finiscono gratis sullo Store solo per un giorno.

Per avere poi tutte le migliori offerte direttamente sul vostro smartphone da parte di Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi potete scaricare tutti questi titoli a pagamento totalmente gratis

La lista sotto comprende tutti i titoli che Android oggi offre gratis in maniera del tutto eccezionale. Scaricateli subito.