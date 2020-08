L‘offerta WindTre Go 50 Fire Plus può essere richiesta da tutti i clienti del gestore francese Iliad che decidono di procedere con il trasferimento del numero. La promozione è disponibile online, dunque i clienti in questione possono effettuare l’acquisto della nuova SIM, e procedere con la contestuale attivazione della tariffa, accedendo al sito ufficiale WindTre, tramite l’apposita sezione dedicata alle offerte operator attack.

WindTre Go 50 Fire Plus: contenuti, costo e modalità di attivazione!

I nuovi clienti interessati alla tariffa in questione possono richiedere la nuova SIM direttamente online, sostenendo una spesa di soli 10,00 euro ai quali sarà necessario sommare soltanto il costo del primo rinnovo anticipato dell’offerta.

Il gestore WindTre permette di ricevere la SIM tramite corriere, senza dover sostenere costi di spedizione e senza dover essere presenti al momento della consegna. Dopo aver ricevuto la SIM è infatti possibile completarne l’attivazione attraverso il servizio di video identificazione.

L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus potrà essere attivata soltanto dai nuovi clienti che avranno effettuato il trasferimento del numero da Iliad. I clienti in questione dovranno sostenere un costo di rinnovo di 6,99 euro al mese e avranno a disposizione:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Il gestore WindTre offre la possibilità di ottenere gratuitamente la sua app ufficiale, che può essere scaricata su qualunque dispositivo. I clienti potranno utilizzarla per ricarica in modo rapido e sicuro la SIM, per conoscere lo stato della loro offerta; e quindi i consumi effettuati e il credito residuo.