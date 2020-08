Gli utenti sulla rete sono molto interessati ai cambiamenti di WhatsApp. Di giorno in giorno, anche in queste ultime settimane, si moltiplicano le indiscrezioni per quelle che potrebbero essere le imminenti novità relative alla chat di messaggistica istantanea. Ad esempio, gli ultimi rumors parlano di due upgrade: la piattaforma per i pagamenti WhatsApp Pay e la possibilità di inviare messaggi in grado di autodistruggersi.

WhatsApp, le finte notizie ed i pericoli per i messaggi sugli account a pagamento

Attenzione però a tutte le indiscrezioni fasulle circa il futuro di WhatsApp. Ad esempio, nel recente passato, si è paventato un possibile ritorno della piattaforma agli account a pagamento. Niente di più falso. Se la chat di messaggistica prima del 2014 – anno in cui è stata acquistata da Facebook – prevedeva una quota annullale per i vari profili (quota pari a pochi centesimi), per il futuro questa evenienza è totalmente da scartare.

I messaggi che mettono in discussione l’essere gratuito di WhatsApp devono essere bollati come delle vere e proprie fake news. Ma c’è di più. Spesso e volentieri, infatti, dietro questo genere di comunicazioni fasulle si nascono insidie e pericoli per i lettori.

Tanti malintenzionati della rete, utilizzano proprio la fake news degli account a pagamento, per mettere in scena i loro tentativi di phishing a danno degli utenti. La finta notizia viene utilizzata come un’esca per i lettori che sono invitati ad approfondire la queste cliccando su un link. Proprio attraverso il link, i cybercriminali possono rubare informazioni preziose. Dinanzi a queste evidenze, il consiglio è quindi quello di eliminare ogni messaggio sospetto.