Nel corso di queste settimane estive è andata in scena una feroce battaglia nel campo della telefonia mobile che ha coinvolto su tutti tre operatori: Iliad, Vodafone e TIM. I tre provider si sono sfidati a colpi di ricaricabili low cost. Le migliori iniziative erano e sono caratterizzata dalle presenza di 50 Giga per la connessione internet.

Vodafone, Iliad e TIM: le migliori offerte che prevedono sino a 50 Giga

A dominare il campo, sotto questo punto di vista, c’è ovviamente Iliad. Il provider francese è divenuto famoso per la sua strategia commerciale e per la sua iniziativa Giga 50. I clienti hanno a disposizione chiamate senza limiti per le comunicazioni verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati e 50 Giga internet al costo di 7,99 euro.

La risposta di Vodafone a questa tariffa è la Special 50 Giga. Anche in questo caso le soglie di consumo prevedono minuti illimitati e 50 Giga internet al costo di 7,99 euro.

Anche TIM è parte della battaglia, grazie alla sua ricaricabile Steel Pro. Pure il gestore italiano mette sul piatto di nuovi utenti un pacchetto con telefonate verso tutti e 50 Giga per la connessione internet. Confermato il costo di 7,99 euro.

Se per TIM e Vodafone, l’attivazione delle due offerte deve essere accompagnata con la portabilità del proprio numero, per Iliad la promozione è disponibile sia per i nuovi che per i vecchi abbonati. Attenzione però al contributo di attivazione da pagare in sede di sottoscrizione del piano tariffario. Per tutte e tre le occasioni è previsto un costo una tantum di 10 euro.