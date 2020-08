Restare a corto di Giga sul proprio smartphone, specie in estate, può essere davvero fastidioso; ecco perché prestare attenzione ai consumi può permettere di evitare di ritrovarsi tagliati fuori dal mondo, senza poter utilizzare neanche le app di messaggistica istantanea.

Il problema più serio si presenta per gli utenti che magari non sono dei gran fruitori di internet e quindi hanno scelto una tariffa con pochi Giga; queste tariffe però molto spesso, presentano dei costi extra-soglia piuttosto elevati. Il modo migliore per evitare questo fastidioso inconveniente è tenere traccia dei consumi e cercare di capire se qualche applicazione consuma i dati della connessione internet anche se non è in uso.

Smartphone: come tenere d’occhio i propri Giga

Per monitorare il consumo di dati sui nostri smartphone, sia che siano Apple sia che montino un sistema operativo Android, esistono già delle funzionalità specifiche; tuttavia se si vuole una maggiore accuratezza nell’analisi è possibile anche scaricare delle applicazioni dedicate. Una di queste app, disponibile per Android, è Glasswire; quest’applicazione offre la possibilità di monitorare sia il consumo di dati che la navigazione quando si è connessi ad una rete Wi-Fi.

Attraverso un grafico semplice e intuitivo permette di visualizzare i consumi delle singole App e persino di imposte una soglia massima di dati utilizzabile. Un’altra applicazione simile, sta volta per dispositivi iOS, è DataMan. Anche in questo caso sono disponibili diverse funzioni; possono essere impostate delle notifiche al raggiungimento di determinate soglie di consumo ed è possibile visualizzare la cronologia giornaliera dei consumi sia per il piano dati che per il Wi-Fi.