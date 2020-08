La conclusione delle coppe europee non sancisce la fine delle grandi esclusive di calcio e sport in casa Sky per l’estate. Da qui a metà settembre (quando ripartiranno i campionati nazionali), i canali della pay tv garantiranno ampia copertura di eventi come motomondiale, Formula 1 e playoff NBA.

Sky, i clienti del digitale terrestre possono attivare quest’offerta

Non soltanto con la tecnologia satellitare, Sky da tempo è disponibile anche sul digitale terrestre. Gli utenti potranno accedere quindi alle principali esclusive della piattaforma anche senza la presenza classica del decoder e della parabola. Basterà la propria tv per la visione dei canali Sky.

Le offerte di Sky legate al mondo del digitale terrestre sono ancora più vantaggiose. Ad esempio, i clienti che attiveranno il pacchetto che comprende Sport e Calcio dovranno pagare un costo mensile di 34,90 euro per i primi dodici mesi. Questa iniziativa è indirizzata sia ai nuovi clienti della pay tv, sia a quegli abbonati storici che già usufruiscono di un piano di visione.

Compresa in questa iniziativa vi è anche il servizio Sky Go. Il vantaggio di avere Sky Go incluso nell’abbonamento è importante, soprattutto in questo periodo estivo. Oltre alla classica visione sul digitale terrestre, quindi, proprio grazie all’app streaming sarà possibile non perdersi nemmeno un minuto dei propri eventi preferiti, non solo in casa ma anche fuori dalla propria abitazione.

Ulteriore extra per quest’offerta saranno i canali Cinema di Premium. La visione di questi canali, per chi sceglie la pay tv via digitale terrestre sarà completamente a costo zero.