Dopo mesi di attese e indiscrezioni, finalmente la produzione di Sex Education sembrerebbe pronta a far tornare gli attori sul set per girare la nuova stagione. Le riprese dovrebbero iniziare a giorni, in un momento fissato a cavallo tra fine agosto e inizi settembre.

Come promesso, più che preannunciato, dalla showrunner in un botta e risposta su Twitter qualche mese fa, il cast inizierà a riunirsi seguendo le norme anti-covid attualmente predisposte in Gran Bretagna per permettere alla stagione di uscire su Netflix senza appesantire i già importanti ritardi. E’ infatti da aprile che si rimanda il ritorno sul set, a causa dello scoppio dell’emergenza Coronavirus, ma ora nel rispetto delle regole si dovrebbe riuscire a completare il lavoro.

Fra l’altro, un nuovo personaggio potrebbe subentrare in questa stagione.

Sex Education, finalmente si gira: una sorpresa potrebbe spiazzare i fan

Il teen drama potrebbe accogliere un nuovo elemento a partire dalla season 3: gli sceneggiatori avrebbero infatti annunciato l’apertura dei casting per introdurre una persona di età compresa tra i 18 e i 25 anni della Gran Bretagna disponibile a spostarsi nel sud del Galles.

Quali equilibri saranno messi in discussione dall’entrata del nuovo personaggio?

Di certo, la nuova stagione – secondo quanto debolmente trapelato dagli stessi protagonisti – tratterà più approfonditamente il legame tra Otis e Maeve, ponendo un focus contestualmente sulla relazione, ormai ufficiale, fra Eric e Adam.

Le riprese potrebbero durare fino a fine anno, costringendo i tanti appassionati di tutto il mondo ad attendere probabilmente la primavera del 2021 per vedere i propri personaggi preferiti tornare sul piccolo schermo. Non ci resta che attendere scalpitanti nuovi aggiornamenti ufficiali tramite le piattaforme social e le interviste ai protagonisti.