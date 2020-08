Esaurire il credito telefonico è del tutto normale: messaggi bancari, rinnovo dell’abbonamento e chiamate estere sono all’ordine del giorno eppure, in alcuni casi, i soldi rimasti sulla SIM sembrano sparire senza apparente ragione. Sempre più in diffusione, infatti, vi sono quegli abbonamenti illeciti che si vanno ad attivare sulle proprie numerazioni non solo diventando un fenomeno fastidioso, ma bensì anche pericoloso in termini economici. Denominati “servizi vas”, nei confronti di tali esiste una risoluzione adatta a tutti: scopriamo quale è questa.

Servizi VAS: impedire che si attivino sul proprio credito telefonico è semplice e veloce

Capaci di scalare credito a non finire, i servizi VAS rappresentano un rischio che nessuno vorrebbe correre. Una volta conosciuti come i servizi a pagamento come giochi e suonerie, oggi questi ultimi hanno la capacità di attivarsi in segreto e non lasciando, molte volte, traccia del loro passaggio se non attraverso la consultazione dei movimenti del credito residuo.

Proprio per tale motivazione, difendersi da tali soprusi è diventata una vera e propria necessità in quanto basta un semplice pop up pubblicitario per cadere nella trappola.

A risoluzione di tale problematica gli operatori mobili offrono un servizio gratuito e chi vi potrà aiutare, allo stesso tempo, a recuperare la cifra persa.

Per mettere un punto ai servizi VAS bisognerà: