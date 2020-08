Qualità, design europeo ed esperienza unica. Sono questi i tre pilastri sui quali si fonda la user experience di Fidelio X3, l’ultima versione delle popolari cuffie Philips molto apprezzata tanto dagli audiofili che dagli artisti.

Philips Fidelio X3, le nuove cuffie disponibili in Italia da Settembre

Queste cuffie sono state progettate non solo per offrire un audio incredibile, ma anche un comfort ottimale. Dotate di auricolari a conchiglia a doppio strato, la fascia interna è leggera e morbida e si adatta perfettamente all’orecchio di chi la indossa; l’archetto esterno esercita la giusta pressione, mentre i cuscinetti auricolari aderiscono in modo armonioso.

La pelle scozzese Muirhead di colore nero dell’archetto e della fascia interna è stata prodotta in modo sostenibile, e conferisce un tocco sofisticato al prodotto. Il padiglione aperto sul retro è invece dotato di un rivestimento in tessuto Kvadrat acusticamente trasparente, che elimina l’accumulo di pressione dietro la membrana.

I driver acustici da 50 mm sono dotati di membrane composte da più strati polimerici e riempite con un gel antivibrazioni, così da garantire un audio bilanciato con bassi intensi, frequenze mid-range avvolgenti ed alti dettagliati. Il cavo in dotazione delle Philips Fidelio X3 è dotato di un adattatore jack da 6,3-3,5 mm, per cui è possibile ascoltare musica sia dal proprio smartphone o tablet che dal sistema audio domestico.

Ideali per chi vuole vivere un’esperienza audio straordinaria senza rinunciare al comfort e potendo comunque contare su di un prodotto elegante, le Philips Fidelio X3 saranno in vendita in Italia a partire dal mese di settembre al prezzo consigliato al pubblico di 349,99 euro.