La nuova MIUI 12 non sarà per tutti. I nuovi riferimenti al processo di aggiornamento limitano l’azione di una serie di novità ad una lista ben definita di dispositivi. Non tutti gli smartphone saranno in grado di ricevere la tanto attesa notifica OTA. Le modifiche alle UI e l’introduzione delle inedite feature si renderanno disponibili a senso unico verso questa categoria di device Xiaomi e Redmi. Scopriamo insieme quali sono.

Lista MIUI 12

Mi 9 / 9T / 9T Pro

K20, K20 Pro

Redmi Note 7 / Note 7S / Note 7 Pro

Redmi Note 8 / Note 8 Pro / Note 8T

Redmi Note 9 / Note 9s / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max

POCOPHONE F1 / POCO F1

Mi 10 Pro / Mi 10

POCO F2 Pro / POCO X2

Mi 8 / Mi 8 Pro / Mi 8 Lite

Mi 9 SE / Mi 9 Lite

Mi 10 Lite

Mi Note 10/ Mi Note 10 Lite

Mi MIX 2 / Mi MIX 2S

Mi MIX 3

Mi MAX 3

Mi Note 3

Redmi Y2

Redmi S2

Redmi Note 5 / Note 5 Pro

Redmi 6A / Redmi 6 / Redmi 6 Pro / Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Redmi 7 / Redmi 7A

Redmi 8 / Redmi 8A / Redmi 8A Dual

Per quanto riguarda le nuove funzionalità, invece, si possono contare tra le altre cose:

Back Tap : per attivare funzioni di sistema tramite tocco sul retro del dispositivo

: per attivare funzioni di sistema tramite tocco sul retro del dispositivo OCR : da usare per copiare il testo delle immagini in Galleria tramite riconoscimento intelligente dei caratteri

: da usare per copiare il testo delle immagini in Galleria tramite riconoscimento intelligente dei caratteri Gallery : aggiunta di una barra di scorrimento per l’anteprima delle foto e nuovi filtri per l’ottimizzazione pre e post-scatto.

: aggiunta di una barra di scorrimento per l’anteprima delle foto e nuovi filtri per l’ottimizzazione pre e post-scatto. Font: ora unificati per sistema e status bar

Nel caso abbiate ricevuto l’update vi invitiamo a pubblicare le vostre prime impressioni in merito a cambiamenti ed eventuali bug che potrebbero sopraggiungere dopo l’installazione del pacchetto.