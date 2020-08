Cosa può avere in comune una Mercedes AMG One con una vettura di Formula 1? Praticamente tutto, a partire dal sound. Dopo la presentazione del primo prototipo chiamato Project One il colosso tedesco conta di insediare la nuova hypercar nel segmento consumer in tempo per il 2021. Le sue caratteristiche sono davvero esilaranti. Nessun automobilista potrebbe rinunciare a stare dietro al volante di una vettura che sviluppa oltre 1000 cavalli di pura potenza ibrida non limitata. Il propulsore ha molto in comune con le auto da gara. Ecco cosa sappiamo dopo l’ingresso diretto nella nuova fase.

Mercedes AMG One non è un’auto, è un capolavoro

Il nuovo powertrain della vettura è stato messo alla prova. Come pensate sia andata a finire sul circuito di Immendingen, nel sud della Germania? Pensiamo conosciate già la risposta. Ma sappiamo di più. In prova anche il nuovo assetto aerodinamico che ha lo scopo di valutare le dinamiche di guida e l’aerodinamica attiva. La sportiva è estrema e mostra un’elevata efficienza di concerto a nuove performance tecnologiche. Gli sfoghi disposti sui passaruota anteriori sono altamente efficaci per smaltire il calore in eccesso generato dall’impianto di frenatura. Il profilo alare posteriore, inoltre, convergono in direzione delle prestazioni più assolute.

Il modello stradale disporrà diverse modalità di guida, una delle quali sarà quella pure electric. Infatti, non è un caso che il costruttore si stia prodigando nell’ultimare o sviluppo del motore ibrido plug-in da confrontare sia in pista che al banco prova di Affalterbach. Il prossimo step sarà rappresentato da Nürburgring, dove ci si aspetta un vero e proprio record di velocità.