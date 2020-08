Investire in borsa può diventare un ottimo metodo per arrotondare lo stipendio e riuscire a mettere da parte un piccolo tesoretto; entrare nel mondo del mercato azionario non è difficile come si possa pensare, basta aprire un conto titoli presso un banca e iscriversi ad una piattaforma da cui effettuare i propri ordini. Ci sono però delle regole da rispettare che, se infrante, porteranno immancabilmente alla perdita del denaro investito.

Il primo grande errore che commettono tutti i neofiti di questo settore è quello di prenderlo come un gioco. Investire in borsa è un’attività paragonabile ad un mestiere, per molti lo è, che richiede impegno e attenzione pena la perdita del proprio investimento; come in tutte le attività, maggiore sarà l’impegno, l’attenzione e il fiuto, maggiori saranno i profitti.

Investire in borsa: gli errori da principianti da non commettere mai

Il secondo grande errore da non commettere mai riguarda la gestione dei fondi. Gestire con saggezza i propri risparmi, per quanto possa sembrare banale, è un aspetto fondamentale per chi vuole dedicarsi al trading. Ogni investimento effettuato non deve avere un peso tale che, in caso di fallimento, possa arrecare un duro colpo alle vostre finanze. È cosa saggia stabilire a priori un limite di perdita da non superare.

Un’altro monito riguarda le emozioni, mai lasciarsi guidare da paura o esaltazione, sempre meglio prendere le decisioni a mente lucida. L’ultimo errore di tutti i novizi è la recidività; continuare a ripetere le stesse azioni aspettandosi che i risultati cambino è la definizione della follia data da Albert Einstein. Se non vedete i profitti, evidentemente dovete cambiare il vostro schema di lavoro.