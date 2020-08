Euronics attiva una campagna promozionale decisamente interessante, il suo nome è ButtaFuori, e permetterà ad ogni consumatore di godere di un incredibile quantitativo di prezzi bassi e di offerte da non perdere assolutamente di vista.

Per gli utenti che vogliono approfittare della soluzione indicata nell’articolo, è bene ricordare che gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale o in tutti i punti vendita; il ButtaFuori è infatti disponibile solamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Bruno, non altrove, sarà assolutamente necessario recarsi personalmente negli stessi per completare la compravendita.

Al superamento di una determinata soglia minima di spesa, inoltre, è previsto anche il finanziamento a Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi (previa approvazione).

Volantino Euronics: le offerte sono davvero incredibili

Lo smartphone che tutti gli utenti vorrebbero acquistare è finalmente più raggiungibile, stiamo parlando dell’ottimo Samsung Galaxy S20, un modello dalla qualità estremamente elevata ed ufficialmente in vendita oggi a meno di 700 euro, nella versione completamente sbrandizzata.

Discorso molto simile per tantissimi altri terminali disponibili ad un prezzo inferiore ai 300 euro, in questo caso infatti si potranno acquistare Oppo A5 2020, LG K41s, LG K51s, Huawei Y5p, Huawei P40 Lite, Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A51, Wiko View 4 Lite e similari.

Tutti i prodotti sono acquistabili nei negozi di proprietà del socio Euronics Bruno fino al 4 settembre 2020, per ogni altra informazione potete rifarvi alle pagine che trovate qui sotto.