Il nuovo standard di digitale terrestre, il DVB T2, sta per arrivare in Italia grazie all’introduzione dell innovativa connessione di quinta generazione anche se in molti non sono entusiasti all’idea. Il motivo principale è uno solo: perché si tratta di un aggiornamento obbligatorio.

Ad alimentare dubbi e preoccupazioni sono anche le varie notizie in rete spesso non del tutto veritiere perché in tantissimi hanno pensato di dover obbligatoriamente acquistare un nuovo televisore o decoder per guardare la televisione con tranquillità. Le varie notizie in rete, infatti, hanno esplicitamente comunicato che la maggior parte dei televisori sarebbe rimasta obsoleta all’arrivo di questo nuovo standard obbligatorio perché sarebbero necessari dei requisiti ben precisi, dunque, gran parte dei consumatori avrebbe dovuto acquistarne uno nuovo.

DVB T2: ecco quando arriverà e chi dovrà acquistare un nuovo televisore o decoder

Secondo le ultime notizie trapelate in rete, i televisori idonei all’arrivo di questo nuovo standard di digitale terrestre saranno tutti quelli acquistati da Dicembre 2017 in poi per le loro caratteristiche tecniche. I modelli acquistati prima potrebbero diventare completamente obsoleti, ma per togliere qualsiasi dubbio è possibile effettuare una semplice verifica. Digitando i canali 100 e 200 dovrà uscire la scritta MAIN TEST H264 HEVC per essere idoneo. In caso contrario sarà necessario acquistare una nuova televisione o adattare la propria con un nuovo decoder.

Il nuovo DVB T2 dovrebbe arrivare in Italia in modo graduale e i lavori dovrebbero partire da Dicembre 2021 e terminare il 31 Marzo del 2022. Una volta ricevuto l’aggiornamento i consumatori avranno la possibilità di guardare dei nuovi canali e in qualità ultra HD.