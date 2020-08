Comet fa sognare gli utenti con il lancio di un volantino davvero pazzesco, uno Speciale Telefonia che vuole attirare su di sé l’attenzione della maggior parte dei consumatori con prezzi bassi e riduzioni assolutamente notevoli.

Per approfittare della suddetta campagna promozionale non sono necessarie operazioni particolari, basterà recarsi in uno dei tantissimi punti vendita in Italia, o comunque affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda. La spedizione, in questo caso, è da ritenersi completamente gratuita su ogni ordine effettuato superiore ai 49 euro.

Il volantino Comet ricorda a tutti la sua potenza

Uno dei prezzi più interessanti di tutto il volantino Comet riguarda sicuramente il Samsung Galaxy S20, lo smartphone più in voga del momento, finalmente acquistabile ad una cifra più che accettabile, corrispondente per l’esattezza a 649 euro (nella versione completamente sbrandizzata).

Sempre restando nella stessa identica fascia di prezzo, l’alternativa è rappresentata dall’Oppo Find X2 Neo, uno smartphone recentemente sbarcato sul mercato italiano, ufficialmente in vendita a 699 euro, ma dotato di un comparto fotografico e di una estetica unica nel suo genere, nonché caratterizzato anche dalla connettività 5G.

Naturalmente il volantino Comet presenta anche tantissime altre alternative da non lasciarsi assolutamente sfuggire, il consiglio è quindi di approfittare delle pagine che trovate inserite qui sotto nel dettaglio, potrete avvicinarvi allo Speciale Telefonia lanciato ufficialmente in tutti i punti vendita e reso disponibile sul sito ufficiale dell’azienda (ricordandovi comunque le limitazioni e quanto discusso all’inizio dell’articolo).