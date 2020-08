Carrefour aggiorna la propria campagna promozionale con il lancio di nuovi prezzi ed offerte assolutamente da non perdere, tutti gli utenti potranno effettivamente approfittare di sconti incredibili, ad una sola limitazione.

La principale cosa da sapere, infatti, riguarda la disponibilità delle stesse esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale; è bene ricordare che gli acquisti non potranno essere completati sul sito ufficiale o altrove in Italia.

I codici sconto Amazon e le offerte più incredibili vi attendono subito sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Carrefour: tutte le offerte da cogliere al volo

Il volantino Carrefour decide di attingere a piene mani dalla fascia media del mercato della telefonia mobile, per questo il modello di punta è sicuramente l’Apple iPhone SE 2020, uno smartphone estremamente interessante per le prestazioni promesse, nonché per la sua recente commercializzazione in Italia. Il prezzo finale di acquisto corrisponde esattamente a 499 euro.

Nel caso in cui, invece, si fosse interessati ad uno smartphone con sistema operativo Android, l’occhio cade indiscutibilmente su tutti i modelli in vendita a meno di 379 euro, tramite i quali gli utenti possono raggiungere discrete prestazioni, senza troppe pretese. Non mancano quindi Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Samsung Galaxy A71, Xiaomi Redmi 8A, Samsung Galaxy A20e o altro tipo di prodotti della stessa fascia di prezzo.

Per il volantino Carrefour potete fare affidamento sulle pagine che trovate inserite direttamente nel nostro articolo, apritele per scoprire ogni singola offerta o prezzo applicato dall’azienda e reso disponibile ad ogni consumatore sul territorio nazionale.