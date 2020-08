Il canone Rai è una tassa estremamente controversa e molto discussa nell’ultimo periodo, sopratutto in seguito alla comparsa sul web della notizia relativa alla possibile abolizione già a partire dal 2020. In tantissimi vorrebbero evitare il pagamento, è importante sapere che legalmente una parte di noi potrebbe davvero richiedere l’esenzione.

Prima di tutto ci teniamo a sottolineare che le notizie rimbalzate sul web, che millantano l’abolizione o ancora peggio i possibili rimborsi, sono da considerarsi completamente false ed infondate (la seconda è addirittura una truffa). Sia Canone Rai che bollo auto non verranno in nessun modo aboliti né quest’anno, né nel corso del 2021.

Nell’eventualità in cui in una seconda casa o nella vostra abitazione principale non disponiate di un televisore, sappiate che potete richiedere l’esenzione dal pagamento; raccomandiamo caldamente di non dichiarare il falso, se scoperti le multe sono veramente severe.

Canone Rai: chi può richiedere l’esenzione

Gli utenti che invece di diritto, anche se possiedono un apparecchio, possono richiedere l’esenzione sono prima i militari, diplomatici o agenti delle Forze dell’Ordine, per concludere con gli ultrasettantacinquenni (già compiuti al momento della presentazione della domanda).

Sfortunatamente non tutti rientreranno tra gli esenti, infatti viene posta una limitazione molto importante, dovranno presentare certificazione di un reddito famigliare (comprensivo del proprio e dell’eventuale coniuge/convivente) inferiore agli 8000 euro, e sopratutto uno Stato di Famiglia in cui non sono presenti altri componenti che generano reddito (come figli o conviventi, ad esclusione di badanti o collaboratori domestici). Se tutto questo verrà rispettato, allora sarà necessario presentare domanda di esenzione, scaricando l’apposito modulo dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.