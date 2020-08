Bennet cerca di rendere più felici possibili gli utenti con il lancio di un volantino che raccoglie un elevato quantitativo di offerte e di sconti assolutamente interessanti, grazie ai quali viene garantito un risparmio senza precedenti.

Coloro che vogliono approfittare dei prezzi bassi e delle offerte elencate direttamente nell’articolo devono però recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, in caso contrario non potranno acquistare la tecnologia sul sito ufficiale di Bennet (anche se entro la data di scadenza). Allo stesso modo è importante ricordare che le scorte effettivamente disponibili sono limitate, in altre parole sono stati distribuiti un determinato numero di prodotti sul territorio, una volta terminati non verranno riforniti.

Volantino Bennet: tantissimi sconti per gli utenti

I prezzi sono sicuramente molto interessanti, anche se a conti fatti il numero di smartphone in promozione non risulta essere così elevato. Il modello da cogliere subito al volo è sicuramente l’Apple iPhone Xr, in vendita ufficialmente a 549 euro nella versione completamente sbrandizzata.

Restando invece entro la fascia dei 300 euro, l’alternativa più interessante è rappresentata dal Samsung Galaxy A51, uno smartphone estremamente allettante anche da un punto di vista fotografico. L’ultima modello da tenere in considerazione è il Samsung Galaxy A20e, da consigliare solamente a coloro che non presentano particolari pretese.

Per conoscere da vicino il volantino Bennet ed essere sempre aggiornati in merito alle ultime offerte, correte ad aprire subito le pagine che trovate inserite nel nostro articolo.