Le truffe ai danni delle più comuni banche italiane possono essere davvero pericolose ed addirittura arrivare a svuotare i conti correnti dei poveri utenti presi di mira da malviventi senza scrupoli. Onde evitare spiacevoli sorprese, l’attenzione deve essere sempre posta ai massimi livelli.

I conti correnti sono assolutamente sicuri, le banche stanno facendo di tutto per chiudere le possibili falle di sicurezza, la truffa che andremo a raccontare dipende tutta da voi, sono proprio gli utenti a concedere l’accesso al conto al malvivente, l’istituto di credito può fare davvero poco per limitare i danni.

Il meccanismo utilizzato è l’ormai comunissimo phishing, il cliente si ritrova a ricevere un messaggio (che sia SMS o email poco cambia) con mittente fittizio la banca di cui è effettivamente cliente. A conti fatti appare come una comunicazione ufficiale in cui l’azienda comunica la necessità di premere un link interno per la modifica della password o la riattivazione dell’account, in seguito ad un tentativo di accesso indesiderato.

Truffe Banche Italiane: attenzione agli SMS

L’utente più scaltro ed abile nell’utilizzo di internet ha già fiutato il pericolo, poiché si ricorda che nessuna azienda invia messaggi di questo tipo, inserendo appunto un link interno ad una email o ancora peggio ad un SMS. Tuttavia, sfortunatamente non tutti siamo uguali, e tanti decidono di premerlo, collegandosi ad un sito che a prima vista apparirà identico all’originale.

Il problema è un altro, è salvato su un server gestito direttamente dai malviventi, di conseguenza ogni informazione che verrà inserita, come ad esempio l’accesso al proprio conto corrente, verrà utilizzata in un secondo momento dai suddetti per scopi tutt’altro che leciti.