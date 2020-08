Esistono numerosi fenomeni naturali affascinanti e rari al mondo e uno degli ultimi ad essere stato avvistato è il così detto Spettro Rosso. Nello specifico, si tratta di un raro fenomeno elettrico di colore rosso e con una strana forma simile a quella di una medusa ed è stato avvistato in particolare in Texas, negli Stati Uniti.

Spettro Rosso: il nuovo raro fenomeno elettrico è stato avvistato in Texas

Il nuovo fenomeno elettrico che è stato avvistato in Texas è uno dei più rari attualmente esistenti al mondo. Come già accennato, si tratta in sostanza di un fenomeno elettrico atmosferico che, a differenza dei classici fulmini, avviene più in alto a circa 80 chilometri di quota, al di sopra dei normali fenomeni temporaleschi. La particolarità dello Spettro Rosso risiede nella sua colorazione per l’appunto rossa. Quest’ultima è dovuta all’incontro tra la scarica elettrica e l’azoto presente in quota che genera un bagliore di colore rosso.

Ad individuare e ad immortale tramite un video questo strano fenomeno è stato lo scienziato Stephen Hummel dell’Osservatorio McDonald durante l’osservazione di una tempesta sul Monte Locke. Lo scienziato è stato particolarmente fortunato a filmare questo fenomeno elettrico dato che come già detto è un fenomeno molto raro. La sua durata complessiva è infatti pari a pochi decimi di secondo. La forma che assume questo Spettro Rosso è simile a quella di una medusa, e quindi risulta diversa rispetto alla classica forma a colonna di questi fenomeni atmosferici. Al momento, secondo quanto riportato dallo scienziato, la causa di questa particolare forma rimane sconosciuta.