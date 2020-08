Importanti aggiornamenti in seno ai dispositivi AVM FRITZ!, proprio in questi giorni l’azienda ha ufficialmente rilasciato l’update alla versione FRITZ!OS 7.20 per due repeater molto richiesti da consumatori.

Più precisamente, FRITZ! Repeater 1750E e Repeater 3000 sono stati aggiornati, introducendo una novità molto importante, la crittografica WPA3 (ora disponibile anche in tutte le Powerline 1260E). Il nuovo standard apporta quindi miglioramenti significativi all’autenticazione, e proprio alla sicurezza delle reti WiFi, gli utenti possono impostare un hotspot pubblico, presso l’accesso point WiFi, con dati completamente crittografati, sfruttando la Enhanced Open/Opportunistic Wireless Encryption.

AVM FRITZ!OS 7.20 ufficialmente disponibile

Allo stesso modo, la combinazione di FRITZ!Box con FRITZ! Repeater e Powerline, formerà una rete WiFi Mesh decisamente potente; grazie al Performance Mesh Steering, il software garantirà connessioni ottimali nella rete domestica, controllando automaticamente la qualità della connessione dei singoli dispositivi, indirizzandoli senza bisogno di input verso le bande WiFi migliori o i ripetitori mesh dislocati nella rete (anche in questo caso viene sempre selezionata la frequenza migliore).

Le novità non finiscono qui, con FRITZ!OS 7.20 i ripetitori più potenti supporteranno anche la larghezza di banda di 160Mhz, riuscendo a migliorare ancora una volta le prestazioni del WiFi, sempre a patto che il dispositivo che si collegherà sarà compatibile con la stessa.

Per conoscere nel dettaglio tutte le caratteristiche della nuova versione del sistema operativo, collegatevi qui. I prodotti ad oggi aggiornati sono invece i seguenti:

FRITZ!Box 7590 e 7530.

e 7530. FRITZ!Repeater 3000, 2400, 1200, 600 e 1750E.

3000, 2400, 1200, 600 e 1750E. FRITZ! Powerline 1260E.

Questo non vuol dire che non ne verranno aggiunti in un futuro, continuate a seguirci per maggiori informazioni.