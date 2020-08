A quanto pare il nostro pianeta presto riceverà la visita inaspettata di un grande amico, che di grande ha però solo le dimensioni, stiamo parlando di un asteroide che, secondo gli scienziati sarà uno tra quelli più vicini che sono passati nei pressi del nostro pianeta, infatti secondo le stime matematiche esso passerà ad appena 30.000Km di distanza dalla superficie, una valore più basso dell’altitudine a cui volano alcuni satelliti.

La data stimata dagli scienziati attraverso i loro calcoli non è poi così lontana, ovvio non parliamo di qualche giorno, infatti secondo le stime riceveremo questa visita spaziale il 13 Aprile 2029, data resa nota dall’Agenzia Aerospaziale americana che ha svelato altri dettagli in merito.

Grandi dimensioni ma scampato pericolo ?

Gli scienziati hanno deciso di nominarlo 99942Apophis, dal nome del dio egizio del male e della distruzione, nome probabilmente legato alla sua forma irregolare e alle sue grandi dimensioni, le quali infatti ammontano a circa 460 metri di lunghezza per 167 metri di larghezza, due valori decisamente fuori scala rispetto ai comuni asteroidi che normalmente gli osservatori tengono sotto controllo.

Marina Brozovićl, scienziato a capo del Jet Propulsion Laboratory, ha sottolineato come il passaggio ravvicinato dell’asteroide non deve essere visto solo come un possibile pericolo, visto che tra l’altro le possibilità di impatto sono 1 su 100.000, ma anche come l’occasione irripetibile di osservare dettagli superficiali altrimenti invisibili a più ampie distanze.

Apophis fa parte dei circa 2000 asteroidi ritenuti potenzialmente pericolosi, il suo passaggio consentirà di migliorare gli studi su questi corpi celesti e di progettare un’efficace piano di difesa planetaria contro questi corpi che potrebbero forse un giorno costituire un problema.