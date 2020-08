Apple pensa in grande, molte volte anche fuori dagli schemi. Lo vediamo spesso ogni volta che viene presentato un nuovo prodotto o un nuovo servizio; detto questo, ci sono anche delle volte che imita quello fatto da altri. Anche per i propri negozi segue una filosofia particolare e per una prossima apertura ha in mente un’idea speciale, un negozio galleggiante.

Secondo quanto riportato da diverse fonti, Apple ha già iniziato i lavori per aprire un negozio galleggiante a forma di cupola a Marina Bay Sand a Singapore. Esiste già un teaser sul sito ufficiale della compagnia che sponsorizza così il luogo che si verrà a creare: “Sarà uno spazio in cui esplorare, connettersi e creare qualcosa di nuovo.”

Aspetto particolare di questo progetto, il negozio andrà a sostituire un’altra cosa, una discoteca. Quest’ultima era a forma di goccio e adesso sta venendo ristrutturata utilizzando pannelli di vetro che andrà a riflettere il panorama intorno, come lo skyline della città asiatica.

Apple cresce sempre di più

Sarebbe il terzo negozio ufficiale di Apple a Singapore e comunque non sembra un’esagerazione. La compagnia ha recentemente raggiunto il valore di 2 bilioni di dollari, un record assoluto che riflette l’apparente capacità di fare affari del marchio. C’è da dire che però la tempistica è molto particolare. I negozi della società sono stati aperti e chiusi più volte durante quest’anno a causa della pandemia da coronavirus che perdura tuttora. Inaugurarne uno nuovo in questo periodo non sembra aver molto senso, ma come detto, loro sanno quello che stanno facendo.