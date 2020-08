Nel corso degli ultimi giorni, Google ha introdotto delle importanti novità per il suo servizio di navigazione Maps. Secondo quanto dichiarato, quindi, il nuovo update verrà rilasciato nei prossimi giorni e, di fatto, introdurrà un nuovo aspetto per le mappe atteso ormai da tempo da milioni di utenti in tutto il mondo. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Google Maps: l’applicazione cambia look, ecco le ultime novità

Attraverso il prossimo update, quindi, Google introdurrà ufficialmente un nuovo algoritmo per gestire e processare le immagini satellitari. Ciò, quindi, permetterà l’introduzione di nuovi colori maggiormente intuitivi e tanti “biomi” differenti. Il nuovo software, quindi, analizzerà le varie porzioni di Terra, rilevando se si tratta di zone aride, ghiacciate, forestali e montuose, ed assegnerà in maniera automatica un range di colori adatto con il nuovo metodo HSV. Le foreste, ad esempio, diventeranno di color verde scuro mentre le praterie verde chiaro, e così via.

Il prossimo aggiornamento, inoltre, darà il via ad una vera e propria rivoluzione che, di fatto, migliorerà estremamente l’esperienza lato utente. Secondo i recenti rumors circolati online, infatti, Google ha intenzione di rilasciare in futuro ulteriori aggiornamenti che, di fatto, permetteranno di accedere ad informazioni più dettagliate riguardanti le strade, come a esempio la posizione degli attraversamenti pedonali, la dimensione della carreggiata e tanto altro ancora.

Come ribadito poso più sopra, quindi, l’aggiornamento di Google Maps verrà rilasciato la prossima settimana ma, come per ogni update pubblicato dal colosso della Mountain View, seguirà un periodo di roll out globale. Non ci resta quindi che attendere ancora alcuni giorni per scoprire tutte le ultime novità.