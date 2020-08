Da tempo, ormai, i fan di After Life attendevano delle notizie in merito ai nuovi episodi. Dopo l’annuncio ufficiale della terza stagione, infatti, online sono circolate cosi poche notizie che, un semplice scatto di Ricky Gervais, autore e protagonista della serie tv, ha scatenato i milioni di fan in tutto il mondo. Ricky, infatti, mostra fra le mani il primo episodio della terza stagione, che, di fatto, segue il successo incredibile della prima e della seconda. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

After Life 3: ecco cosa sappiamo

Stando a quanto appurato online, quindi, inizialmente la terza stagione di After Life non era prevista. La storia di Tony, infatti, si sarebbe dovuta concludere dopo i 6 episodi della seconda stagione ma, come ha spiegato il protagonista della serie TV, i fan hanno avuto la meglio. Ciò, quindi, ha spinto Ricky Gervais a scrivere le nuove puntate della terza stagione, cosi da appagare le richieste di milioni di fan che, di fatto, hanno fortemente apprezzato l’umorismo ed il sarcasmo del personaggio il quale, dopo un dolore cosi forte, riesce comunque ad andare avanti.

Nel post pubblicato online, quindi, Gervais ha voluto lanciare un nuovo messaggio esilarante: “Poiché così tanti di voi hanno guardato After Life 2 così rapidamente, siamo tornati in prima posizione”, Ricky prosegue affermando che “le brave persone di Netflix mi hanno suggerito di alzare il mio cu*o grasso e fare un’altra stagione. Questa è tutta colpa vostra”. Come ben sappiamo, la seconda season è uscita lo scorso 24 Aprile, il che significa che bisognerà attendere ancora diversi mesi. Ciononostante, però, la prossima season pare essere più vicina del previsto.