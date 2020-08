In pochi mesi WindTre è già una realtà consolidata nel campo della telefonia italiana. L’operatore che ha le sue origini nella fusione di Wind e 3 Italia nelle settimane precedenti – tra primavera ed estate – ha stupito nuovi e vecchi clienti con una serie di iniziative molto vantaggiose.

WindTre, la migliore offerta dell’estate con chiamate no limits e 100 Giga

Anche per la fine di Agosto, sarà confermata in molti punti vendita la disponibilità dell’offerta WindTre Star+. Quest’iniziativa è stata per distacco la più vantaggiosa promozione nel campo della telefonia mobile per i giorni passati grazie ad un pacchetto che contempla consumi senza limiti ed un prezzo molto basso.

I clienti che attivano WindTre Star+ hanno a loro disposizione chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, con la presenza di 200 SMS e l’aggiunta di 100 Giga utili per la connessione internet. Il prezzo da pagare per tutti gli abbonati sarà di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

L’obiettivo del gestore con WindTre Star+ è quello di garantire ai nuovi utenti un’alternativa concreta alla Giga 50 di Iliad. Questa ricaricabile, infatti, al netto di uno stesso prezzo migliora le soglie di consumo della promozione simbolo del gestore francese.

Attenzione però ad alcune condizioni da rispettare. La proposta di WindTre rappresenta un’iniziativa winback. Sarà quindi possibile attivare la ricaricabile solo con la portabilità del proprio numero attuale da TIM, Vodafone o Iliad. Al tempo stesso, non sarà possibile attivare la promozione online. Gli utenti interessati si dovranno recare in uno store del gestore sul territorio nazionale.