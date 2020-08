Le due app di messaggistica più usate al mondo, ossia WhatsApp e Telegram, sono indubbiamente legate ad un elemento per poter funzionare: il recapito telefonico. Infatti, questo, è un elemento decisamente indispensabile per far sì che le due chat si attivino sul proprio telefono. Non fornirlo durante la registrazione non ci farà accedere ai due servizi.

Tuttavia, esiste un trucco di cui pochi sono a conoscenza al fine di bypassare questa impostazione di base. Questo trucco si base sulla tecnologia VoIP ed è del tutto legale, infatti sfrutta la possibilità di poter usare un numero di telefono virtuale durante l’apposita registrazione.

WhatsApp e Telegram: come utilizzarli senza il proprio numero

Dunque, per evitare di immettere il proprio numero bisogna usare alcune applicazioni. Principalmente di due app: la prima si chiama textPlus e la seconda SpoofBox. Il principio di funzionamento delle due app è lo stesso ma cambiano alcune caratteristiche dei due prodotti.

Infatti, il funzionamento prevede che il cliente ottenga un numero di telefono virtuale, in via del tutto gratuita, e che possa essere inserito in fase di registrazione e verifica dell’account. Così possiamo non usare il nostro numero. La prima app è disponibile su Android e iOS. Per quanto concerne la seconda app invece, oltre a poter fare chiamate e inviare messaggi è possibile mandare email da un indirizzo di posta elettronica non esistente. Anche quest’app è disponibile su Google Play ed Apple Store.

Oltre che con Telegram e WhatsApp, questa soluzione può essere utilizzata anche su tutte le app di messaggistica istantanea che richiedano l’utilizzo di un numero telefonico.