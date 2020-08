Vodafone intona l’inno della vittoria contro Iliad ed MVNO reduci da una sontuosa perdita di clienti per mano delle nuove offerte assurde propinate dal gestore rosso in questo mese di Agosto 2020. Con un totale di cinque tariffe l’operatore si assicura un bacino di nuovi adepti tra le file di clienti pentiti della scelta di un gestore imperfetto sotto il profilo tariffario e della qualità di servizio. Ecco quali sono le promozioni in corso per ottenere il massimo senza rinunciare al rapporto qualità/prezzo.

