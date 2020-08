La promozione che permetterà a Vodafone di rubare letteralmente i clienti a TIM e Iliad è sicuramente la Special 50 Digital Edition, una soluzione spettacolare con la quale sarà possibile arrivare ad attivare addirittura 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile.

Come per tutte le altre campagne promozionali, anche in questo caso l’accesso alla suddetta non risulta essere universale, ma limitato esclusivamente ad una ristretta cerchia di consumatori, più precisamente vi possono accedere solamente i clienti che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO, pronti a richiedere la portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere non è particolarmente elevato, corrisponde per l’esattezza a 10 euro, necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone: questa promozione è speciale

La passa a Vodafone viene considerata veramente speciale per un motivo in particolare, il prezzo finale di vendita corrispondente per l’esattezza a soli 7 euro mensili, da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Questo per accedere comunque a 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile, affiancati da illimitati minuti e SMS da poter utilizzare a piacimento verso ogni numero di telefono registrato ufficialmente in Italia.

L’offerta, come accade di solito in casa Vodafone, non risulta essere legata ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che l’utente potrà comunque decidere di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza temere minimamente di dover pagare penali o costi aggiuntivi di alcun tipo.

L’attivazione della promozione è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale.