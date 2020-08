Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato a più riprese delle rimodulazioni dei prezzi previste per una serie di clienti WindTre e Vodafone. L’estate ha portato dei cambiamenti sulle tariffe anche in casa TIM. A differenza delle precedenti annate, però, solo una ridotta parte degli utenti dovrà vedersela con prezzi mensili incrementati.

TIM, le due offerte si uniscono ed ora hanno un nuovo prezzo

Tra le scelte commerciali di TIM per questa estate vi è la modifica alle promozioni Ten Go e SuperGiga 20. Il gestore, dopo aver avvisato tutti gli abbonati di tali tariffe, ha optato per un’accorpamento delle offerte, andando a proporre un nuovo prezzo mensile ed anche inedite soglie di consumo.

Tutti gli abbonati che sino a qualche settimana fa avevano Ten Go e SuperGiga 20 nella loro versione standard possono ora usufruire di consumi illimitati sia per quanto concerne chiamate ed SMS sia per quanto concerne la connessione internet. Il prezzo di rinnovo della nuova tariffa sarò sui 23,99 euro. L’incremento rispetto ai costi precedenti è quindi di 1,49 euro. Il cambiamento nel listino di TIM è valido a partire dallo scorso mese di Giugno.

Per quanto concerne le opzioni ricaricabili è questa l’unica rimodulazione messa in campo da TIM nel corso dell’estate. Tuttavia, però, il gestore ha optato anche per un ulteriore cambiamento. Gli abbonati colpiti, n questa circostanza, sono i clienti che hanno una scheda SIM attiva, ma senza una ricaricabile standard. Per questa fascia di utenti, è ora previsto un costo fisso da pagare pari ad 1,99 euro ogni trenta giorni.