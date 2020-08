Una delle piattaforme di streaming che in questo 2020 ha sicuramente riscosso più più successo è Netflix, infatti durante il periodo di lock down si è impegnato a riempire le nostre giornate grazie ai su o i contenuti esclusivi e in costante aggiornamento, infatti la quarantena ha fatto riscoprire un po’ a tutti il mondo delle serie TV con indubbio giovamento di Netflix.

La sua grande popolarità nasce infatti grazie al suo catalogo veramente ricchissimo costituito da serie TV, film e cartoni animati in costante aggiornamento e forniti di tutte le stagioni sempre aggiornate.

Una tra le serie TV maggiormente amate dagli spettatori è sicuramente The Order, si tratta sostanzialmente di una serie soprannaturale dedicata ad un ragazzo che entra a far parte di una particolare setta chiamata appunto The Order, vediamo le ultime novità in arrivo.

La terza serie arriverà

La seconda stagione di the order è stata rilasciata il 18 giugno 2020 su Netflix e ha riscosso davvero un enorme successo infatti molti fan e sono stati conquistati dalla qualità emersa durante i vari episodi.