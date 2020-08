Nuove e interessanti novità per i fan di Stranger Things. La serie evento prodotto dai Netflix e creata dai Fratelli Duffer, non solo vedrà una quarta stagione, ma hanno assicurato i registi, anche una quinta. A seguito dell’interruzione delle riprese a marzo 2020, a causa della pandemia di Covid-19, il set è stato chiuso. Di conseguenza per la prima volta la sceneggiatura della quarta stagione è stata conclusa prima ancora della fine delle riprese.

Le ultime novità sulla quarta stagione

I fratelli Duffer hanno garantito che la quarta stagione presenterà una sceneggiatura ottimale. L’aspetto narrativo sarà così curato da risultare praticamente perfetto. La pandemia infatti, ha permesso agli autori di concentrare tutte le proprie forze sulla stesura di una sceneggiatura studiata a tavolino e curata nei minimi dettagli. Una notizia che renderà senz’altro felici i fan della serie.

Inoltre, è stato assicurato che il tema della pandemia non entrerà a far parte della storia, che resterà estranea agli avvenimenti della realtà. Come dichiarato dagli autori, la serie virerà maggiormente verso un mood più umoristico, già presente nelle precedenti stagioni, ma che verrà enfatizzato nelle prossime.

Le riprese, a meno di nuove dichiarazioni, dovrebbero riprendere a partire dal 17 settembre, in Georgia. L’uscita della quarta stagione, che sarà seguito anche da una quinta, è slittato ormai a metà 2021, sperando in ogni caso che la pandemia non crei ulteriori disagi per il set e per la sicurezza del cast.

Una cosa è certa: i fan non vedono l’ora di gustarsi la nuova stagione, per quella che è diventata un vero e proprio must del mondo delle serie tv contemporanee.