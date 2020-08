Gli smartphone al giorno d’oggi sono forse, per non dire sicuramente, lo strumento elettronico maggiormente presente nella routine di ognuno di noi, essi infatti ci consentono di gestire con pochi tap tutta la nostra vita digitale, dal guardare la nostra serie TV preferita al gestire il nostro conto in banca o effettuare pagamenti.

Ovviamente col tempo tutti i device sono andati incontro ad una costante e progressiva evoluzione che ne ha aumentato esponenzialmente il pool di funzioni, ciò nonostante però hanno mantenuto una caratteristica invariata, la quale è comune sia ai vecchi cellulari degli anni 90′ sia agli attuali top di gamma, stiamo parlando delle onde elettromagnetiche.

Le onde elettromagnetiche sono essenziali ad ogni device sia per comunicare con altri dispositivi sia per potersi connettere ad una rete oppure scambiare dati, i quali vengono inviati appunto sotto forma di radiazione.

SAR elevato in alcuni modelli

Queste onde elettromagnetiche, una volta uscite dal nostro dispositivo ovviamente vanno a sbattere contro la prima cosa che incontrano, il nostro organismo, il quale di tutta risposta reagisce assorbendole e attenuandole leggermente, questo valore di energia elettromagnetica assorbibile per unita di massa corporea viene appunto espresso dal valore SAR, Specific Absorption Rate, il quale indica la potenza elettromagnetica che il nostro corpo assorbe e si indica in W/Kg.

Stando alle normative europee, un device per essere commercializzato nel continente, non può superare un valore SAR di 2W/Kg, ritenuto come limite di sicurezza invalicabile.

Ecco gli smartphone con un SAR decisamente sopra le righe: