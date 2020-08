Pensare ad un eventuale rottamazione dell’auto potrebbe essere una buona idea in questo momento visto che il Governo ha deciso di introdurre un nuovo bonus fino a 10.000,00 Euro per chi decide di rottamare la propria auto e comprarne una nuova. Si tratta di una decisione presa per investire maggiormente sul mercato delle automobili e in particolare su quello dei veicoli elettrici che continuano ad essere pochi i consumatori che ne acquistano uno.

Il Governo ha, dunque, deciso di incentivare questo mercato soprattutto per una questione economica perché il bel Paese ha subito delle forti conseguenze in seguito all’arrivo del Coronavirus, ma eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Rottamazione auto: ecco come richiederlo e tutte le opzioni disponibili

Il bonus varia secondo le scelte dei consumatori, difatti per coloro interessati all’acquisto di un veicolo elettrico con emissioni comprese tra i 0 e i 20mg/km di Co2 è possibile riscuotere un bonus fino a 10.000,00 Euro con rottamazione inclusa, mentre fino a 6.000,00 Euro esclusa rottamazione.

Per i consumatori interessati all’acquisto di un veicolo con emissioni comprese tra i 21 e i 60mg/km di Co2 possono riscattare un bonus fino a 6500,00 Euro con rottamazione inclusa, mentre fino a 3500,00 Euro con rottamazione esclusa.

Possono richiedere il bonus anche i consumatori interessati all’acquisto di un veicolo Euro 6. In particolare, possono riscattare fino a 3500,00 Euro (1500,00 Euro erogato dallo Stato e i restanti dal concessionario) con rottamazione inclusa, fino a 1750,00 Euro (750,00 Euro erogati dallo Stato e 1000,00 Euro dal concessionario) esclusa la rottamazione.

Per quanto riguarda la rottamazione, è necessario rottamare un veicolo di massimo dieci anni.