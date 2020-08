Pokémon Go, gioco per Smartphone pubblicato da Niantics Lab, risulta essere ad oggi uno dei giochi più in voga del momento. L’applicazione, disponibile al download gratuitamente sia su Smartphone Android che iOS, ha da poco ricevuto un importante aggiornamento che introduce delle interessanti novità legate al prossimo evento in arrivo. Scopriamo quindi di seguito ulteriori informazioni a riguardo.

Pokémon Go si aggiorna: un nuovo evento in arrivo tiene sulle spine milioni di giocatori in tutto il mondo ed ha a che fare con il Community Day

L’ultimo aggiornamento di Pokemon Go, pubblicato recentemente da Niantics Lab, ha introdotto delle nuove ed interessanti funzionalità, fruibili sin da subito per tutti i player. Il gioco, ad oggi, presenta l’opportunità per tutti i giocatori di eleggere il Pokémon protagonista dei due futuri Community Day. Durante la giornata di oggi, domenica 23 agosto e domani, lunedì 24 agosto, sarà possibile accedere alle votazioni esprimendo i propri gusti e le proprie preferenze su Twitter, ovviamente visitando il profilo ufficiale in lingua inglese del gioco mobile.

A seguito delle due giornate, è stato predisposto che il primo Pokémon classificato diventerà la mascotte ufficiale del Community Day in programmazione per settembre, mentre il secondo classificato si aggiudicherà l’evento previsto per questo ottobre. In particolar modo i candidati alle votazioni sono quattro e sono: Porygon, Grimer, Caterpie, Charmender.

informiamo i nostri lettori, infine, che durante i due eventi in arrivo au players verrà consentito di apprendere una mossa esclusiva. Per rimanere sempre aggiornati sul gioco mobile non resta che una cosa: mani sullo smartphone e via di Pokéball!