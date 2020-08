La Patrimoniale è semplicemente una tassa che intacca, per l’appunto, il patrimonio personale di personalità fisiche, giuridiche ed aziendali. Sopraggiunge in momenti di grave crisi finanziaria in cui i più abbienti sono chiamati a partecipare al rilancio di un paese in deficit. La situazione italiana sta richiedendo interventi mirati a raggiungere il pareggio di bilancio ed una ricrescita dopo la pandemia.

Durante il periodo clou del Codiv-19 abbiamo assistito ad una serie di divulgazioni online che parlavano di una costosa tassa. Altrimenti definita come Virus Tax, la nuova imposta ha allarmato milioni di contribuenti che per paura hanno pensato di spostare i propri soldi all’estero. Alla fine si è scoperta l’esistenza di una fake news definita tale dal Ministero dell’Economia intervenuto su Facebook con un post di Laura Castelli. Ecco cosa è stato detto.

La Patrimoniale non si farà: tutta una bufala, ecco la conferma

“In queste ore, gira con insistenza, nelle varie chat, l’ennesima bufala. Voglio dirlo con forza, non c’è nessuna “Virus Tax”. Abbiamo chiuso un decreto con le risorse deliberate dal Parlamento, che ha autorizzato uno scostamento dei saldi di bilancio di 25 miliardi. Chiunque voglia speculare con false notizie su eventuali tasse, si metta la mano sulla coscienza. Non c’è nulla di più falso.

In un momento particolarmente delicato per il Paese, mi sento di chiedere un aiuto anche al mondo dell’informazione per isolare le fake news. Noi, maggioranza e opposizione, stiamo collaborando, più che mai, per mettere in campo tutte le misure necessarie a fronteggiare gli effetti del coronavirus, sia dal punto di vista sanitario, che da quello economico. Faremo tutto quello che serve per sostenere l’Italia e gli italiani.”

Una bufala tra le tante dopo quelle più clamorose che abbiamo visto sul Coronavirus.