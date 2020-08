Le offerte telefoniche 2020 rappresentano il top della convenienza con tutti gli operatori. Ogni utente scopre la trasparenza e la completezza di tariffe come quelle proposte da TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e sopratutto dagli MVNO. Ad ogni modo non è raro ritrovarsi con strani addebiti per quel che riguarda le promo attive con gli operatori reali. Non tutti, soltanto il gestore francese si riserva il diritto di annullare le componenti a pagamento extra previste invece dai concorrenti.

Siamo nel contesto dei cosiddetti VAS, ovvero servizi a valore aggiunto che, per l’appunto, offrono quel qualcosa in più che potremmo non volere ma che otteniamo per vie traverse. Potrebbe trattarsi di oroscopo, meteo, suonerie e molto altro ancora. La loro attivazione avviene in sordina e quasi per caso. Ecco perché abbiamo la necessità di eliminare il problema alla fonte in questo modo.

Come eliminare i VAS dalle offerte 4G e 5G

Per procedere al nostro scopo seguiamo quelle che sono le indicazioni valide per TIM, Vodafone e PosteMobile. Sono questi i provider che prevedono ancora gli abbonamenti nascosti con le loro tariffe.

Blocco VAS con Offerte TIM

SMS gratuito al numero 119 con scritto “disattivazione servizi VAS”

chiamata al 119 con contatto via operatore umano

via area clienti MyTim nella sezione Linea Servizi o da app MyTim

Call Center Unico CSP dell’AGCOM al numero verde 800.44.22.99.

Addio servizi a pagamento con Vodafone

numero verde dell’AGCOM 800.44.22.99

app MyVodafone

Fai da te del sito internet

contatto al numero gratuito 190

Disattivazione VAS con Offerte PosteMobile