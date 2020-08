La nota azienda cinese Xiaomi, leader nel settore degli smartphone, sembra continuare a stupire tutti i suoi utenti. Infatti, dopo diversi prodotti per la salute rilasciati in un periodo di forte crisi sanitaria, l’azienda si è dedicata di nuovo ai propri smartphone, in particolare al nuovo sistema operativo che questi ultimi hanno a disposizione. Da alcuni giorni infatti, Xiaomi sembra aver ufficialmente annunciato il rilascio di MIUI 12 il quale porterà delle novità davvero molto interessanti.

Una delle novità che porterà è sicuramente un netto miglioramento delle prestazioni per quanto riguarda la batteria, e questo anche grazie ad un nuovo algoritmo di risparmio che permette una durata più lunga. Le novità non sembrano fermarsi qui però, ci saranno delle migliorie anche dal punto di vista grafico: nuove icone e animazioni più fluide in arrivo. Tutto ciò andrà a migliorare l’utilizzo dello smartphone. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono gli smartphone interessati.

MIUI 12: di seguito gli smartphone che avranno questo straordinario upgrade

Le novità sono davvero tante, come accennato prima, e questi sono gli smartphone che le riceveranno: