MediaWorld è stupefacente, le offerte attivate in questo periodo garantiscono sconti assolutamente incredibili su tantissimi prodotti in commercio, anche di qualità particolarmente elevata o di categorie molto richieste.

Il volantino MediaWorld parte proprio dai modelli più desiderati dai consumatori italiani, cercando quindi avvicinare nuovamente l’utenza ai negozi fisici, proponendo prezzi bassi e grandissime possibilità di acquisto. Il punto forte è proprio questo, la grande disponibilità sul territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale (le spedizioni sono però a pagamento). Il Tasso Zero, inoltre, può essere richiesto dagli utenti che spenderanno più di 199 euro, dopo approvazione del finanziamento.

Per i codici sconto Amazon potete iscrivervi al nostro canale Telegram interamente dedicato.

Volantino MediaWorld: il risparmio è incredibile

Gli smartphone più rappresentativi dell’intera campagna promozionale di MediaWorld sono Apple iPhone 11 Pro e iPhone 11, due modelli di qualità decisamente elevata, finalmente raggiungibili a prezzi più alla portata della maggior parte di noi. Ad oggi, infatti, il più costoso lo si può acquistare a 989 euro, scendendo fino ai 769 euro necessari per la compravendita del più “economico”.

Coloro che invece vorranno acquistare uno smartphone Android potranno richiedere uno dei tantissimi modelli in vendita a meno di 350 euro, tra questi troviamo Samsung Galaxy A21, Galaxy A31, Xiaomi Redmi Note 9, Huawei P40 Lite 5G, Motorola Moto G8 Power Lite, Samsung Galaxy A21s, Oppo A91 o similari.

Gli acquisti possono essere completati, come specificato in precedenza, anche nei punti vendita, ma per conoscere da vicino la campagna promozionale non possiamo che rimandarvi direttamente al sito ufficiale di MediaWorld.