La casa automobilista americana Lucid Motors presenterà ufficialmente all’inizio del mese di settembre la sua nuova auto elettrica, ovvero la Lucid Air. Quest’ultima sarà un’altra rivale della casa automobilistica Tesla ed in particolare della vettura elettrica Tesla Model S. Una delle caratteristiche principali che servirà per contraddistinguere la vettura di Lucid Motors sarà, stando a quanto emerso in rete, una super ricarica rapida.

Fra poche settimane vedremo arrivare ufficialmente la nuova auto elettrica della casa automobilistica americana. Come confermato dalla pagina della stessa azienda tramite un post su Twitter, questa vettura si caratterizzerà per una feature molto interessante. La nuova Lucid Air potrà infatti contare su una super ricarica rapida che permetterà di ricaricare 32 km in soltanto un minuto. Questo vuol dire che in soli 20 minuti sarà possibile ricaricare ben 483 km di autonomia. La ricarica completa dell’auto elettrica, nel complesso, dovrebbe essere superiore agli 800 km.

All-around hyper-efficiency. Designed with 900V+ architecture, the #LucidAir can charge at rates up to 20 miles per minute. It’s the fastest charging EV ever.

Details on its future-proofed features and charging infrastructure. https://t.co/kXHf8ZLzo9 pic.twitter.com/oGn15Z0fAO

— Lucid Motors (@LucidMotors) August 19, 2020