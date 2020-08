Sappiamo ormai da diverso tempo che l’azienda sudcoreana LG presenterà a breve una nuova serie di smartphone di fascia media dotata di alcune caratteristiche di rilievo, come la presenza del supporto al 5G. LG Q92 5G, in particolare, sarà il primo device ad essere presentato e ora alcune immagini ci hanno svelato che avrà un design piuttosto simile a quello di LG Velvet.

LG Q92 5G: display forato e retro simile al fratello maggiore

Come già accennato, nel corso delle ultime ore sono trapelate in rete alcune immagini dal vivo che ritraggono il prossimo device medio di gamma targato LG. Come è possibile notare osservando le immagini in questione, il design di questo smartphone sembra richiamare quello del fratello maggiore LG Velvet. Sul retro, infatti, troviamo una backcover che ospita quattro fotocamere posteriori poste in maniera molto simile al precedente modello. La parte frontale, invece, questa volta sarà caratterizzata da un display con un piccolo foro centrale. Il pannello, secondo quanto è emerso, dovrebbe avere una diagonale da 6.7 pollici con una risoluzione pari al FulHD+.

Oltre al design della backcover, il nuovo LG Q92 5G prenderà in prestito dal fratello maggiore anche altre caratteristiche. Tra queste, spicca la presenza del SoC medio di gamma di casa Qualcomm con supporto al 5G, ovvero lo Snapdragon 765G. Il resto delle presunte specifiche tecniche, invece, prevedono quattro fotocamere posteriori da 48+8(grandangolo)+5(profondità)+2(macro) megapixel, una selfie camera da 32 megapixel, la versione del software Android 10 e una batteria da 4000 mAh. Sembra che saranno previste inoltre almeno due colorazioni, denominate Mirror Red e Mirror Titan.