Il mercato della telefonia è sicuramente uno tra i più competitivi che ci sia, i vari providers infatti si danno battaglia a colpi di offerte super convenienti, tutto a vantaggio dell’utente finale che si ritrova con una vasta gamma di opzioni e quindi con l’imbarazzo della scelta.

Oltre ai classici operatori che noi tutti conosciamo, TIM, Windtre e Vodafone, sono present a darsi battaglia anche i nuovi operatori virtuali come Kena e VeryMobile, i quali propongono a loro volta delle offerte davvero interessanti, vediamole insieme.

Offerte di fine Agosto davvero interessanti

La migliore proposta arriva da parte dell’operatore virtuale Kena Mobile, esso infatti offre una promo attivabile a 5,99 euro al mese che sblocca l’accesso a ben 70 Giga in 4G con minuti ed SMS illimitati verso tutti con il primo mese di prova gratuita del servizio, con inclusi 30 giorni di prova gratuita della promo e l’azzeramento del costo di attivazione, il tutto disponibile però solo per coloro che effettuano la portabilità del numero dai seguenti operatori: liad, Fastweb, PosteMobile, LycaMobile, 1Mobile ed Intermatica.

Come se non bastasse poi Kena offre una serie di promo anche per coloro che non effettuano la portabilità da un altro operatore, abbiamo infatti per i nuovi numeri ben 100Giga in 4G al prezzo di 11,99 euro con 9,99 euro di costo di attivazione e 70 Giga con minuti minuti ed SMS al costo di 13,99 euro mensili previsti per tutti.

Per quanto riguarda VeryMobile invece, gestore ultimo arrivato sul campo di battaglia, esso offre una promozione sempre legata alla portabilità di clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb ed altri operatori virtuali composta da: 30 Giga di Internet 4G, minuti illimitati e SMS illimitati ad un costo di 4,99 euro al mese.

Una promozione a tratti esagerata e addirittura espandibile fino a 100Gb di trafico dati con un aumento del costo che arriva a 6,99€ mesnili e in entrambi i due casi, con un costo di attivazione da corrispondere di 9,99 euro e SIM gratuita se si effettua l’acquisto presso il sito internet ufficiale.