Sono passate poche settimane dal lancio di Google Pixel 4a ma il colosso di Mountain View continua ad essere oggetto di indiscrezioni che riguardano i suoi prossimi dispositivi. Alcune indiscrezioni emerse negli ultimi giorni infatti riguardano il tanto atteso Google Pixel 5.

Google Pixel 5: ecco alcune informazioni recentemente emerse!

Potrebbe mancare poco più di un mese alla presentazione dei due dispositivi Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5. Non sono molte le informazioni trapelate in merito al primo device menzionato ma, riguardo al secondo, sono addirittura emerse delle immagini che permettono di apprendere alcune informazioni in merito al design che lo caratterizzerà.

Dalle immagini trapelate in rete è possibile notare una palese somiglianza estetica a Google Pixel 4a. La parte anteriore del nuovo smartphone, infatti, continua a proporre un display la cui dimensione va dai 5,7 ai 5,8 pollici. Non varia inoltre la posizione del notch situato nella parte superiore a sinistra, dove è presente una fotocamera frontale singola. Anche la parte posteriore presenta caratteristiche simili al Pixel 4a, infatti, vi è posto il sensore di impronte e la fotocamera. Quest’ultima introduce una novità poiché costituita da due sensori.

Per quanto riguarda quelle che saranno le specifiche tecniche del dispositivo, al momento conosciamo soltanto alcune delle probabili caratteristiche. Si presume che il colosso opterà per una batteria da 3.080 mAh con ricarica rapida a 15W, anche se alcune fonti ritengono possa essere scelta una batteria dalla capacità maggiore.

Attualmente le informazioni note non hanno ricevuto alcuna conferma ufficiale da parte del colosso, il quale non ha annunciato la data di presentazione che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere prevista per il 30 settembre.