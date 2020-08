In un periodo di crisi come quello che stiamo passando a causa della pandemia di coronavirus diventa importante sfruttare al meglio i finanziamenti che gli enti pubblici possono mettere a disposizione. Bisogna operare un distinguo tra finanziamenti a fondo perduto e a tasso agevolato. I finanziamenti a fondo perduto sono prestiti agevolati che non vincolano a nessun obbligo di restituzione del capitale da parte del richiedente.

I finanziamenti a tasso agevolato invece sono prestiti concessi a tassi d’interesse inferiore rispetto a quello stabilito dal mercato; di solito è fissato a 0,5% e la differenza tra questa percentuale e il tasso di mercato rappresenta il guadagno di chi ha presentato richiesta.

Finanziamenti: l’esempio della Regione Sardegna

Un esempio chiaro di quali siano i meccanismi di funzionamento di questi finanziamenti lo offrono le sovvenzioni messe a disposizione dalla Regione Sardegna. La regione ha da poco approvato un bando pubblico per le imprese artigiane; l’intervento della regione ha come fine ultimo il sostegno di una categoria di lavoratori particolarmente colpita dalla crisi del coronavirus, dal lockdown e dal crollo del turismo. Il fondo messo a disposizione ammonta a 15 milioni che serviranno a coprire il 40% dei finanziamenti come fondo perduto.

Di conseguenza qualora si avanzasse una richiesta di 10’000 euro, il fondo ne coprirebbe il 40% dando la possibilità di restituire “solo” 6’000 euro. Gli artigiani sardi che hanno intenzione di usufruire di questa possibilità potranno presentare richiesta alle sedi di Arigiancassa o presso le associazioni di categoria. Il bando non parla di tempistiche per la concessione del finanziamento, tuttavia, considerando le impellenze di un periodo del genere, lascia pensare ad una gestione abbastanza fluida delle richieste.