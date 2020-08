Milioni di videogiocatori in tutto il mondo sono in attesa di FIFA 21, il prossimo gioco di punta di EA Sports. Quest’ultimo, come ben sappiamo, verrà rilasciato il prossimo 9 ottobre per tutte le piattaforme old-gen. Per quanto riguarda le console next-gen PS5 ed Xbox Series X, invece, non è ancora stata fissata una data ma, con molte probabilità, quest’ultima combacerà con la data di rilascio delle nuove piattaforme. Nonostante ciò, però, EA Sports ha già annunciato alcune delle principali novità introdotte nel nuovo gioco di calcio. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

FIFA 21: ecco le nuove meccaniche

Attraverso la sua piattaforma ufficiale, EA Sports ha annunciato ufficialmente alcuni dettagli legati alle nuove meccaniche inserite all’interno di FIFA 21. Ecco di seguito alcune di esse: